محليات

حرس الحدود بعسير يضبط مُهرّبًا ويصادر 49.500 قرص من الأدوية المحظورة

استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بعسير يضبط مُهرّبًا ويصادر 49.500 قرص من الأدوية المحظورة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبه (49.500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

عسير
الدوريات البرية لحرس الحدود

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