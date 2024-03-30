"الخطيب": الرقم التاريخي لإنفاق الزوّار يأتي ضمن سلسلة النجاحات للقطاع السياحي

ويأتي الارتفاع التاريخي في إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج، ضمن سلسلة النجاحات المتواصلة التي يحقّقها القطاع السياحي في المملكة؛ حيث تصدّرت المملكةُ قائمةَ الأمم المتحدة للسياحة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023م، مقارنة بالعام 2019م للدول الكبرى سياحيًّا، محقّقةً ارتفاعًا بنسبة "56%" في عدد السياح الوافدين في العام 2023م مقارنة بعام 2019م، وذلك وفقًا لتقرير الباروميتر الصادر من الأمم المتحدة للسياحة في شهر يناير 2024م، وحقّقت تعافيًا بنسبة "156%" في أعداد السياح الوافدين خلال العام 2023م مقارنةً بالعام 2019م.