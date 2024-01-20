بعد تزايد أعدادها وانزعاج قادة السيارات.. "الحربي" يطالب بتنظيم شامل لمركبات وأفراد خدمة التوصيل بمدن المملكة

وفي مقاله "علامة استفهام: مشهد من شوارع الرياض ومندوبي التوصيل" بصحيفة "الرياض"، يقول "الحربي": "مدينة بحجم الرياض جغرافية وتعداداً سكانياً، من الطبيعي جداً أن يكون هناك ضغط وحاجة كبيرة وملحة على الخدمات فيها، خاصة ما يتعلق بخدمات التوصيل من أطعمة ومشروبات ومشتريات متنوعة، وهذا جعل لدينا منظومة متنافسة من شركات خدمات التوصيل، ولكن مؤخراً بدأنا نلمس تزايداً مطرداً في عدد الدراجات النارية التي تتنقل داخل أحياء وشوارع الرياض، بعضها يحمل شعارات الجهة التي يعمل لديها، وبعضها الآخر مجرد صندوق خلفه، وهذا يجعلنا نتساءل ونستفهم عن ماهية إدارة هذه المركبات المستخدمة في التوصيل، وكيفية تنظيمها، ومراقبتها، والتأكد من اتساقها مع النسق العام لمدينة الرياض، أمنياً وجمالياً بصرياً، وكل ما له علاقة بهذا الأمر".