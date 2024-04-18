مشهد بدأ كبيرًا.."تنظيم الإعلام" تحتفي بمنجزات 6 سنوات من افتتاح أول سينما بالمملكة

كشفت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، عن أبرز الإنجازات والأرقام التي تحققت خلال 6 سنوات من افتتاح أول سينما بالمملكة منذ إبريل 2018م.
وقالت الهيئة، في الذكرى السادسة لافتتاح أول سينما في المملكة، نحتفي معًا بالمشهد السينمائي السعودي، الذي بدأ كبيرًا ومتميزًا، بفضل رؤية رائدة وتطورات متسارعة.
ووفق الهيئة، وصل عدد دور السينما بالمملكة إلى 66 دارًا، و618 شاشة عرض، وإجمالي مقاعد 63373.
وبلغ عدد المشغلين 6 في 22 مدينة، فيما بلغت الأفلام المفسوحة للسينما السعودية 1971 فيلما بينها 45 فيلم سعودي .
وسجلت دور السينما إيرادات بمبلغ يزيد عن 3.7 مليار ريال، في حين بلغ مجموع التذاكر المباعة أكثر من 61 مليون تذكرة.