مشهد بدأ كبيرًا.."تنظيم الإعلام" تحتفي بمنجزات 6 سنوات من افتتاح أول سينما بالمملكة

وقالت الهيئة، في الذكرى السادسة لافتتاح أول سينما في المملكة، نحتفي معًا بالمشهد السينمائي السعودي، الذي بدأ كبيرًا ومتميزًا، بفضل رؤية رائدة وتطورات متسارعة.