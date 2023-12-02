"الخليوي": الخميس المقبل موعد دخول "مربعانية الشتاء" والرياح الباردة

أكد زاهي الخليوي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن فصل الشتاء سوف يبدأ مع بداية موسم "مربعانية الشتاء" يوم الخميس القادم 23 جمادى الأولى، الموافق 7 ديسمبر الجاري.
وقال الخليوي لـ"سبق": تتكون المربعانية من ثلاثة أنواء، كل نوء منها 13 يومًا، بدءًا بالإكليل، ثم القلب، ثم الشولة؛ ليكون مجموعها 39 يوما، لكنها جبرًا للكسر سميت "الأربعينية" أو "المربعانية".
وأضاف: سيكون الانقلاب الشتوي في نوء القلب وسط المربعانية يوم 21 ديسمبر، وليلته أطول ليلة في العام، ثم بعد ذلك يبدأ الليل بالتناقص تدريجيًّا.
وأردف: في المربعانية تكون شدة البرد غالبًا في الظل وداخل المنازل؛ لأن برودتها تكون ببرودة الأرض، بعكس برد الشبط والعقارب؛ فالبرودة غالبًا فيهما بسبب الرياح؛ لذلك يكون وسط المنازل أكثر دفئًا.
ويُطلق على المربعانية اسم "الصماء" بسبب توقف نمو النباتات فيها.
وتابع: بعد انقضاء المربعانية يأتي موسم الشبط في 15 يناير، ويتكون من نوأين، هما: النعايم والبلدة، وكل نوء عدد أيامه 13 يومًا، وتنشط فيه الرياح الباردة، وهو علامة فارقة فيه بعد سكون الهواء نسبيًّا في المربعانية.
وأكمل: في الشبط تكون "الأسابيع"، حتى قيل "أسبوع سم، وأسبوع دم، وأسبوع يسيل الدسم"؛ ففي الأسبوع الأول قد تموت البهائم من شدة البرد، وفي الثاني يسيل الدم من أنوف الإبل لشدة البرد، وفي الثالث يبدأ الدفء.
واختتم: يطلق العامة على المربعانية والأسابيع اسم الستينية، وهي أشد أيام العام برودة.