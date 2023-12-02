"الخليوي": الخميس المقبل موعد دخول "مربعانية الشتاء" والرياح الباردة

وقال الخليوي لـ"سبق": تتكون المربعانية من ثلاثة أنواء، كل نوء منها 13 يومًا، بدءًا بالإكليل، ثم القلب، ثم الشولة؛ ليكون مجموعها 39 يوما، لكنها جبرًا للكسر سميت "الأربعينية" أو "المربعانية".