"ملكية العلا" تدشّن محطة الطائرات الخاصة وتنشئ ناديًا لرياضة "البولو"

وشهد مطار العلا الدولي منذ أغسطس 2019 عددًا من المشاريع التطويرية التي نفذتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني؛ لمواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في المنطقة، بوصفها وجهة عالمية، وبما ينسجم مع أهداف رؤية 2030، ويتناسب مع هوية المحافظة لإبراز الجوانب الحضارية والثقافية والبيئية.