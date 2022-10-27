"ملكية العلا" تدشّن محطة الطائرات الخاصة وتنشئ ناديًا لرياضة "البولو"

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا تدشين محطة الطائرات الخاصة في مطار العلا الدولي، وتوقيع شراكة مع نادي "سان تروبيه" لتطوير رياضة البولو في العلا، في إطار تعزيز السياحة الفاخرة وقطاع الضيافة، على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2022.
وأوضحت الهيئة أن محطة الطائرات الخاصة، تعد الأولى من نوعها في المملكة، وهي تسهم في تقديم خدمات جوية لكبار الشخصيات، مما يعزز من جاذبية العلا للأعمال والاستثمارات الجديدة.
وتم بناء المحطة بتصميم عصري يتماشى مع معايير الطاقة النظيفة، حيث تقدم خدماتها الراقية والشاملة للمسافرين في مطار العلا، مع توفير خدمة إيقاف الطائرات لفترات طويلة.
وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى تعزيز الاتصال مع مختلف الوجهات الدولية والمحلية، وجعل العلا محطة لوجستية عالمية في شمال غرب المملكة.
وشهد مطار العلا الدولي منذ أغسطس 2019 عددًا من المشاريع التطويرية التي نفذتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني؛ لمواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في المنطقة، بوصفها وجهة عالمية، وبما ينسجم مع أهداف رؤية 2030، ويتناسب مع هوية المحافظة لإبراز الجوانب الحضارية والثقافية والبيئية.
وشملت أعمال التطوير زيادة الطاقة الاستيعابية من 100 ألف إلى 400 ألف مسافر سنويًا، فيما وصلت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو 2.4 مليون متر مربع، بالإضافة لاتساع منطقة وقوف وصيانة الطيارات إلى 15 طائرة.
وتضمّن المطار عدة مرافق وخدمات، منها الصالة التنفيذية التي صُممت وفقًا لأحدث المعايير العالمية وبتقنياتٍ متطورة، وبنية تحتية تواكب البيئة المتفردة للعلا، بالإضافة لمقر المشروع الأمني الذي يعد أحدث المشاريع التطويرية في المطار، علاوةً على توفر جميع الخدمات والمرافق، والبيئة الاستثمارية المناسبة.
وأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن توأمة مع نادي "سان تروبيه" لرياضة البولو؛ بهدف تعزيز العلا كوجهة عالمية للرياضات المختلفة، كونها موطن لرياضة الفروسية عبر التاريخ، والذي تؤكده النقوش الصخرية المنحوتة على جبال العلا منذ آلاف السنين.
وتتضمّن الشراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا و"نادي سان تروبيه" تقديم الدعم لإدارة وتطوير قطاع الفروسية، من خلال تشكيل نادٍ للبولو في العلا، وتنظيم البطولات وإدارتها، وإدارة الخيول وتطوير مرافق الفروسية، حيث سيتم بناء قريتين: القرية الأولى للأحداث الرياضية والقرية الثانية للأحداث الترفيهية والثقافية، بحيث تكون "سان تروبيه" الوجهة الصيفية للبولو، و"العلا" وجهتها الشتوية.
وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على دعم قطاع الفروسية كأحد قطاعات التنمية المستدامة، حيث يشمل ذلك تطوير القطاع والقدرات البشرية واستضافة بطولات الفروسية العالمية بالتعاون مع الجهات المعنية مثل الاتحاد السعودي للفروسية والاتحاد السعودي للبولو.
وتشكل رياضة الفروسية جزءًا مهمًا في استراتيجية العلا، والترويج لها كوجهة فريدة، وتشتمل رؤية الهيئة تطْوير البنية التحتية وبناء المرافق الهامة الداعمة لرياضة الفروسية، وتطوير القدرات البشرية، وبناء المزيد من مسارات السير للخيول لإثراء المشهد الثقافي للزوار خلالَ زيارتهم للمواقع التاريخية في العلا.