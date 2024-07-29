"علي رجب": السعودية من أكبر الداعمين للمنظمات الدولية ومن الدول السبّاقة في تعزيز صناعة النقل الجوي

اختتمت الهيئة العامة للطيران المدني مشاركتها في أعمال مؤتمر أسبوع الطيران الإفريقي والمحيط الهندي الذي استضافته العاصمة ليبرفيل بجمهورية الجابون، الذي يهدف إلى مواصلة تطوير الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز صناعة الطيران في القارة.
وتفصيلاً؛ أعلنت الهيئة ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي علي بن محمد رجب خلال كلمته في الحفل الافتتاحي عن تخصيص المملكة مبلغ 150 ألف دولار لمبادرتي خطة منظمة الطيران المدني الدولي الإقليمية الشاملة لأمن الطيران والتسهيلات في إفريقيا ( AFI Plan و AFI-SECFAL) التي تهدف إلى رفع مستويات الأمن والسلامة في مجال النقل الجوي؛ وذلك من مبلغ المليون دولار الذي تبرع به خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمبادرة منظمة "الإيكاو" (عدم ترك أي بلد خلف الركب).
وأوضح أن المملكة تُعد من أكبر الداعمين للمنظمات الدولية، ومن الدول السبّاقة في دعم صناعة النقل الجوي، وتحرص بشكل متواصل على الإسهام في تحقيق نموها، سعيًا إلى تطوير أداء هذه الصناعة.
وعلى هامش أعمال مؤتمر أسبوع الطيران الإفريقي والمحيط الهندي؛ استقبل فخامة نائب رئيس جمهورية الغابون جوزيف بير في العاصمة ليبرفيل، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الغابون فراج بن نادر، ونائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين فيما يخص مجال الطيران المدني.
كما التقى نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي على هامش أعمال مؤتمر أسبوع الطيران الإفريقي والمحيط الهندي، الأمين العام للجنة الإفريقية للطيران المدني "التكتل الإفريقي" أديفونكي أدييمي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة والتكتل الإفريقي في مختلف مجالات الطيران المدني.
وتدعم المملكة العربية السعودية جميع المبادرات الإقليمية والدولية التي تؤدي إلى الارتقاء بمستويات السلامة الجوية وأمن الطيران المدني الدولي، وتطمح إلى مواصلة هذه الجهود المباركة من خلال دعم المنظمات، والهيئات الدولية، والإقليمية المتخصصة.