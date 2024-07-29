"علي رجب": السعودية من أكبر الداعمين للمنظمات الدولية ومن الدول السبّاقة في تعزيز صناعة النقل الجوي

وتفصيلاً؛ أعلنت الهيئة ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي علي بن محمد رجب خلال كلمته في الحفل الافتتاحي عن تخصيص المملكة مبلغ 150 ألف دولار لمبادرتي خطة منظمة الطيران المدني الدولي الإقليمية الشاملة لأمن الطيران والتسهيلات في إفريقيا ( AFI Plan و AFI-SECFAL) التي تهدف إلى رفع مستويات الأمن والسلامة في مجال النقل الجوي؛ وذلك من مبلغ المليون دولار الذي تبرع به خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمبادرة منظمة "الإيكاو" (عدم ترك أي بلد خلف الركب).