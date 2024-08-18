مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنهي عقم ثلاثينية استمر 16 عامًا
بفضل الله نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، في رسم الابتسامة على وجه سيدة ثلاثينية، حملت في توأم، بعد عقم لازمها طوال 16 عامًا، تخلل تلك الفترة الكثير من المحاولات التي لم يُكتب لها النجاح، أو إيجاد تشخيص واضح لحالة العقم، إلى أن تمكن الفريق الطبي بالمستشفى من إنهاء تلك المعاناة عبر برنامج علاجي خاص للزوجين.
ذكر ذلك الدكتور بندر العبدالكريم استشاري علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، الحاصل على الزمالة الفرنسية، والذي أضاف بأن الزوجين لم يفقدا الأمل بالله بعد إجرائهما (4) عمليات علاجية بتقنيات أطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي في فترات سابقة؛ حيث قاما بزيارة مركز المساعدة على الإنجاب بمستشفى الريان، وعقب الاطلاع على تاريخهما الطبي، تم إخضاعهما لفحوصات مخبرية دقيقة.
وأشار إلى أن نتائج الفحوصات كشفت عن وجود تكسر في الحمض النووي للحيوانات المنوية لدى الزوج، وتم تحويله لوحدة طب الذكورة وإعطاؤه الأدوية اللازمة، كما تم إخضاع الزوجة لبروتوكول علاجي خاص، وإجراء تحاليل فيما يخص الأجسام المضادة والتخثرات، واتضح أنها سليمة.
وأضاف أنه بعد دراسة كافة نتائج الفحوصات للزوجين، تم علاج مشكلة التكسر في الحمض النووي لدى الزوج، علاوة على إعطاء الزوجة مغذيات التحوير المناعي، بالإضافة إلى إجراء عملية لتحفيز بطانة الرحم، ومن ثم إرجاع الأجنة على مرحلتين، في اليوم الثالث والخامس.. وبمرور أسبوعين، تبين نجاح التدخلات العلاجية وحدوث الحمل ولله الحمد؛ مفيدًا بأنه يجري متابعتها في العيادة، بصورة دورية للاطمئنان على حالتها وإعطائها النصائح الطبية اللازمة، وهي حاليًا في الشهر الخامس ويسير وضعها الصحي بصورة طبيعية.
الجدير بالذكر أن مراكز علاج العقم بمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب يعمل بها كفاءات طبية عالية التأهيل، ومدعومة بمختبرات مجهزة على أعلى مستوى، وحققت -ولله الحمد- نِسَب نجاح في الإنجاب تخطت المعدلات المعتمدة عالميًّا من منظمة خصوبة الإنسان الأوروبية، وأسهمت في رسم البسمة على وجوه الكثير من الأسر التي كانت تعاني من مشكلات عقم معقدة.