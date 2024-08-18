مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنهي عقم ثلاثينية استمر 16 عامًا

وأضاف أنه بعد دراسة كافة نتائج الفحوصات للزوجين، تم علاج مشكلة التكسر في الحمض النووي لدى الزوج، علاوة على إعطاء الزوجة مغذيات التحوير المناعي، بالإضافة إلى إجراء عملية لتحفيز بطانة الرحم، ومن ثم إرجاع الأجنة على مرحلتين، في اليوم الثالث والخامس.. وبمرور أسبوعين، تبين نجاح التدخلات العلاجية وحدوث الحمل ولله الحمد؛ مفيدًا بأنه يجري متابعتها في العيادة، بصورة دورية للاطمئنان على حالتها وإعطائها النصائح الطبية اللازمة، وهي حاليًا في الشهر الخامس ويسير وضعها الصحي بصورة طبيعية.