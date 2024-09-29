الربيعة يلتقي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح

وأشادت فرجينيا غامبا؛ بالجهود الإغاثية والإنسانية والتطوعية للمملكة من خلال ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، في تخفيف معاناة المحتاجين والمتضررة في مختلف أنحاء العالم، منوّهة بالعلاقة الإستراتيجية بين المركز ومنظمات الأمم المتحدة، واتفق الجانبان على التعاون في البرامج التي تُعنى بالأطفال المتأثرين بالصراعات والنزاعات.