ضمن خطط التحول الرقمي.. "غرفة مكة" تطلق بوابة إلكترونية شاملة

وأضاف الأحمري أن البوابة الداخلية للموظفين تعتبر فاتحة أعمال إدارة التقنية لإطلاق العديد من المنافذ، حيث سيلي ذلك إطلاق بوابة الأسر المنتجة، يعقبها العديد من المنافذ كخدمة العملاء والدورات والفعاليات، والعمل التطوعي وغيرها.