عالم من الترفيه وحدائق و20 فرصة استثمارية.. "ضمد" تتناغم مع "جودة الحياة"

وعملت أمانة منطقة جازان، ممثلة ببلدية ضمد، على تجهيز 13 حديقة، و6 أماكن للمشي، و3 ملاعب رياضية، وساحة بلدية بمساحة إجمالية تبلغ 408882 مترًا مربعًا، بصفتها عنصرًا مهمًا من عناصر مخططات المشاريع الوطنية والحكومية، ومكونًا رئيسًا لاستقطاب الزائرين، علاوةً على ما يشهده قطاع مشاريع الحدائق الترفيهية من نمو مستمر في كل عام من خلال إقامة فعاليات ومهرجانات بتلك المتنزهات والحدائق العامة لإضفاء جو من المرح لمرتاديها.