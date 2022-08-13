تحت وطأة الخطر.. 14 عاماً من تعثر مشاريع درء السيول بـ"قزع جازان"!

طالب سكان قرية "قزع" الواقعة على ضفاف وادي خلب الى الشرق من محافظة أحد المسارحة بجازان، اللجنة المشكّلة من قِبل إمارة المنطقة بالتحقيق في أضرار السيول ومحاسبة المقصرين، بفتح ملف غرق قريتهم، وذلك بعد تعثر عددٍ من المشاريع الرئيسة، ومنها مشروع درء أخطار السيول، ومشروع السفلتة، موضحين أن مطالبهم مضى عليها أكثر من 14 عاماً، لكن دون جدوى أو فائدة، والخطر لا يزال مستمراً.