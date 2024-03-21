"جودة البيئة بموسم العمرة".. 1900 جولة رقابية تُزَامن زيادة الزوار بمكة والمدينة

وكشف المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي، عن استعدادات المركز المبكرة لاستقبال موسم العمرة؛ وذلك عبر ‏التأكد من جاهزية كل المنشآت من خلال 1900 جولة تفتيشية انطلقت في شهر شعبان؛ مشيرًا إلى أن وتيرة هذه ‏الجولات ستستمر أثناء أشهر الموسم بواقع 1500 جولة على منشآت منطقة مكة، و400 في منطقة المدينة المنورة، ‏شاملة مصانع الأغذية والمشروبات ومعامل الإعاشة وثلاجات المواد الغذائية ومحطات الوقود؛ وذلك في المنطقة ‏المركزية أو على طريق الزوار والمعتمرين وغيرها من المواقع الحيوية؛ بما يسهم في ضمان تطبيق معايير الالتزام ‏وفق أنظمة ولوائح نظام البيئة.‏