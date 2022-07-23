سمو ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية كازاخستان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

حضر الجلسة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (الوزير المرافق )، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى كازاخستان حسين المحمادي.