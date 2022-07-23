سمو ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية كازاخستان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، اليوم، الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.
وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية.
وقد عقد سمو ولي العهد ورئيس جمهورية كازاخستان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الجلسة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (الوزير المرافق )، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى كازاخستان حسين المحمادي.
فيما حضر من الجانب الكازاخستاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد موختار تليوبيردي، والنائب الأول لرئيس ديوان الرئاسة تيمور سوليمينوف، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة والتكامل باخيت سولطانوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة الممثل الخاص للرئيس للتعاون الدولي ايرجان كازيخانوف، ووزير الطاقة السيد اكشولاكوف بولات، ورئيس مجلس إدارة صندوق الثروة الوطنية (سامروك قازينه) ألماسادام ساتكالييف، والسفير لدى المملكة بيريك أرين، ومدير مراسم الرئاسة دميتري ميخنو، والمتحدث الرسمي للرئيس روسلان جيلديباي، ورئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة (الإدارة الوطنية بايتيريك) كانات شارلابايف.