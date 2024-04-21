"العناية بالمبتعثين" يوجه إرشادات عدة لضمان رحلة ابتعاث ميسرة

وجه حساب "العناية بالمبتعثين"، التابع لمركز خدمات الابتعاث، وزارة التعليم، بالرياض، اليوم الأحد، عددًا من التوجيهات للمبتعثين.
ونشر حساب "العناية بالمبتعثين"، في "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس": مجموعة إرشادات للمبتعث/ المبتعثة؛ لضمان رحلة ابتعاث ميسرة، في إطار في نظام سفير2.
وتضمنت الإرشادات تحديث البيانات الشخصية بشكل دوري، وأرقام التواصل في بلد الابتعاث، وضرورة إضافة رقم الهاتف السعودي المفعل والمسجل في "أبشر".
وكذلك تفعيل تطبيق "نفاذ"، وإضافة البريد الإلكتروني، والتأكد من تعبئة معلومات الاتصال في حالة الطوارئ "اسم شخص قريب ورقم التواصل الخاص به".