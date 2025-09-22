"الظويهر": ولي العهد يقود تحوّلًا دبلوماسيًا تاريخيًا للاعتراف بدولة فلسطين

عدّ الكاتب الصحفي هلال الظويهر أن ذكرى اليوم الوطني الخامس والتسعين لتوحيد المملكة تتزامن هذا العام مع نجاح دبلوماسي جديد تقوده المملكة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في ملف الاعتراف بدولة فلسطين، الذي وصفه بأحد أبرز إنجازات السياسة الخارجية السعودية المعاصرة.
وأوضح "الظويهر" في حديثه لـ "سبق" أن الاعترافات الأخيرة من دول كبرى مثل بريطانيا وغيرها، تعكس نجاحًا حقيقيًا لجهود المملكة في دعم حل الدولتين، مشيرًا إلى أن هذا التحول السياسي على الساحة الدولية هو ترجمة مباشرة لاستراتيجية سعودية واضحة ودبلوماسية فعالة وقيادة سياسية ثابتة.
وأضاف أن القضية الفلسطينية تمثل ركيزة أساسية في السياسة السعودية، وأن المملكة كانت وما زالت داعمة بسخاء لكل ما من شأنه أن يخدم مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا أن هذه الجهود تعزز من حضور السعودية كلاعب مؤثر في بناء السلام العادل والمستدام في الشرق الأوسط.
وتابع "الظويهر" بالقول إن المهمة المقبلة تقتضي تحويل هذا الزخم السياسي إلى واقع ملموس يتمثل في قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، تعيش بسلام وأمن إلى جانب جيرانها، مشددًا على أن السعودية مؤهلة لتكون مفتاحًا رئيسيًا في إنهاء دوامة العنف في المنطقة.
وفي ختام حديثه، هنأ "الظويهر" القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدًا أن هذه المناسبة العزيزة على كل مواطن، هي تذكير بجهود الآباء والأجداد في بناء وطن شامخ، وتستلزم منا مواصلة مسيرة العطاء والتنمية لخدمة رسالة الوطن العزيز.