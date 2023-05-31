"إغاثي الملك سلمان" يواصل أعماله الإنسانية في حلب ويقف على احتياجات "كردستان العراق"

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المواد الإغاثية المتنوعة على متضرري الزلزال بمحافظة حلب شمال سوريا.
وجرى أمس توزيع 830 سلة غذائية، و830 حقيبة نظافة، في بلدة راجو استفادت منها 830 أسرة من متضرري الزلزال.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المتضررة والمحتاجة.
من جهة أخرى قام الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بزيارة عمل لإقليم كردستان العراق لتشخيص ودراسة الاحتياج لتنفيذ برامج طبية تطوعية؛ تهدف إلى تقديم العلاج للمرضى والتدريب للكوادر الصحية، بتنسيق ومتابعة من سفارة وقنصلية المملكة في العراق.
والْتقى وزير الصحة لإقليم كردستان الدكتور سامان برزنجي، أعضاء الفريق بحضور القنصل العام للمملكة لدى الإقليم محمد بن سليمان العسيري.
ورحّب "برزنجي" بالفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة منوهًا بالدور الإنساني للمملكة العربية السعودية ممثلة في المركز ودعمه المستمر للعراق في كل القطاعات الإنسانية والإغاثية؛ مبينًا أن زيارة المركز لأربيل تعد من أهم الزيارات الميدانية.
يُذكر أن الفريق الطبي سيقوم بزيارات مماثلة لمدينتيْ بغداد والبصرة لاستكمال الدراسة الميدانية، ووضع تصور لتنفيذ برامج طبية تطوعية في المدينتين.