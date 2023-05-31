"إغاثي الملك سلمان" يواصل أعماله الإنسانية في حلب ويقف على احتياجات "كردستان العراق"

ورحّب "برزنجي" بالفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة منوهًا بالدور الإنساني للمملكة العربية السعودية ممثلة في المركز ودعمه المستمر للعراق في كل القطاعات الإنسانية والإغاثية؛ مبينًا أن زيارة المركز لأربيل تعد من أهم الزيارات الميدانية.