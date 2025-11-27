"قطار الرياض" يدخل "غينيس" كأطول شبكة ذاتية القيادة عالميًّا

في خطوة لافتة، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تسجيل مشروع قطار الرياض رسميًّا في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بوصفه أطول شبكة قطارات ذاتية القيادة بالكامل في العالم، بطول يصل إلى 176 كيلومترًا، تشمل 6 مسارات و85 محطة.