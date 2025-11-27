"قطار الرياض" يدخل "غينيس" كأطول شبكة ذاتية القيادة عالميًّا

في خطوة لافتة، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تسجيل مشروع قطار الرياض رسميًّا في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بوصفه أطول شبكة قطارات ذاتية القيادة بالكامل في العالم، بطول يصل إلى 176 كيلومترًا، تشمل 6 مسارات و85 محطة.
وأكدت الهيئة أن هذا الإنجاز يعكس تميز المملكة في تبنّي أحدث تقنيات النقل، ويجسّد ثقتها في شركاء المشروع وسكان العاصمة.
وأوضحت أن الاعتماد الدولي للشبكة يأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير بنية تحتية حديثة، تتماشى مع مفاهيم النقل الحضري المستدام، وتسهم في تعزيز جودة الحياة بمدينة الرياض، وتحقيق مستهدفات تطويرها الشامل.