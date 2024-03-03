"أفضل رؤية".. إشادة بدور المملكة في استضافتها "توجيهية أمن الطيران بالشرق الأوسط"

وشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء في البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، وممثلون من منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، وعددٌ من الجهات الدولية الداعمة، وشهد الاجتماع حضور ممثلين من عشر دول، هي: المملكة العربية السعودية، مصر، الأردن، العراق، ليبيا، لبنان، السودان، قطر، اليمن، سوريا.