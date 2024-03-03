"أفضل رؤية".. إشادة بدور المملكة في استضافتها "توجيهية أمن الطيران بالشرق الأوسط"

استضافت المملكة، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، أمس، الاجتماع العاشر للجنة التوجيهية التنفيذية للبرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع أمن الطيران رئيس البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط محمد بن سعد الفوزان، وحضور مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني بالشرق الأوسط المهندس محمد أبو بكر الفارع، وذلك في فندق راديسون المطار بالرياض.
وشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء في البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، وممثلون من منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، وعددٌ من الجهات الدولية الداعمة، وشهد الاجتماع حضور ممثلين من عشر دول، هي: المملكة العربية السعودية، مصر، الأردن، العراق، ليبيا، لبنان، السودان، قطر، اليمن، سوريا.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب "الفوزان"؛ بالحضور لعقد الاجتماعات المنتظمة؛ بهدف مناقشة أهم البنود والخروج بأفضل رؤية عمل تخص واقع أمن الطيران المدني، كما رحّب بانضمام جمهورية مصر العربية، وكذلك دولة قطر، للبرنامج، مؤكداً أن المشاركة لها أهمية كبيرة في تعزيز الدور الإيجابي والتعاون بمختلف المجالات مع الدول الأعضاء بغية العمل على تطوير أمن الطيران في المنطقة والعالم أجمع من أجل صناعة مستقبل آمن للطيران المدني.
من جهتهم، أشاد الحضور بالإنجازات التي تم تحقيقها في البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين، والدور الريادي الذي تقوده المملكة في مجال أمن الطيران في المنطقة، والدعم المستمر للدول الأعضاء ولأنشطة البرنامج لتعزيز أمن وحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع.