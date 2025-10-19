"التجارة": منع وصول أكثر من 5 ملايين منتج مخالف للمستهلكين

وأوضحت نشرة الربع الثالث، نسب امتثال المتاجر الإلكترونية في التقييم الذي أعلنت الوزارة نتائجه مؤخرًا، وفق المعايير العشرة التي خضع لها (100) متجر إلكتروني في" المرحلة الأولى"؛ بهدف رفع معدلات الامتثال، وتمكين المتاجر من الارتقاء بخدماتها.