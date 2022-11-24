أسبوع أخير لانتهاء فترة استقبال طلبات تملك العقار عبر "إحكام".. هنا شروط القبول

تَبَقت سبعة أيام على انتهاء فترة استقبال طلبات تملك العقارات عبر منصة "إحكام" التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة.
وجددت المنصة التذكير بشروط ومتطلبات قبول تملك العقارات؛ ومنها أن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/ 5/ 1444هـ، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وأن يكون العقار محل طلب التملك قد أُحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9/ 11/ 1387هـ.
وبيّنت المنصة أنه يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائية؛ وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي، وتعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.