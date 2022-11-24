أسبوع أخير لانتهاء فترة استقبال طلبات تملك العقار عبر "إحكام".. هنا شروط القبول

وجددت المنصة التذكير بشروط ومتطلبات قبول تملك العقارات؛ ومنها أن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/ 5/ 1444هـ، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وأن يكون العقار محل طلب التملك قد أُحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9/ 11/ 1387هـ.