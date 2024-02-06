الإطاحة بمواطن ببريدة لاتخاذه استراحة وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر

قبضت شرطة منطقة القصيـم علـى مواطن في مدينة بريدة؛ لاتخاذه استراحة وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وضُبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافه، واتخـاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وتعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.