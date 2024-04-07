"هدايات قرآنية 28".. "هوان وانقطاع وخيبة وخسارة".. أوصاف قرآنية لإعراض الكفار وعصيانهم

وختم، بقوله: شرط صحة عقل الهدى العمل به، وثمرته "وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ". مستشهداً بما قاله الرازي - رحمه الله - "أعلم أنه لا مقصود للإنسان إلا وراء هذين الأمرين: الخلاص من العذاب والوصول إلى الثواب، فبيّنَ تعالى أنَّ من وصل إلى هذين المطلوبين فقد فاز بالمقصد الأقصى، والغاية التي لا مطلوب بعدها".