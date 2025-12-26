هيئة تطوير محمية الإمام تركي: 31 يناير آخر موعد للرعي الموسمي.. و«تصريح عبور» إلزامي للمغادرة

وشددت الهيئة على أن مغادرة منطقة الرعي الموسمي—سواء قبل نهاية الفترة المحددة أو في موعد انتهائها—تستلزم في جميع الحالات الحصول على تصريح عبور معتمد مسبقًا، مبينةً أن أي خروج دون تصريح يُعد مخالفة للإجراءات التنظيمية المعتمدة.