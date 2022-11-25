تعرف على إحصائيات البحث المتعلقة بالمونديال داخل المملكة.. الأسبوع الماضي

كشفت إحصائيات محرك البحث "جوجل" عن الأسئلة الأكثر رواجًا بخصوص بطولة كأس العالم داخل المملكة العربية السعودية، على مدار الأسبوع الماضي.
وشملت هذه الأسئلة "المباريات المذاعة مجانًا، وكيفية متابعة البطولة، والقنوات الناقلة للمباريات، والدول التي فازت بلقب البطولة، فضلًا عن المنتخبات العربية المتأهلة إلى بطولة 2022".
وكانت المنتخبات الأكثر حصدًا لعملية البحث من بين المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم هي: "الأرجنتين، السعودية، قطر، الإكوادور، والمغرب".
أما اللاعبون الذين كان يتم البحث عنهم عبر "جوجل" أكثر من غيرهم، فهم لاعبو كرة القدم في كأس العالم الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الماضي: "ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، ياسر الشهراني، سالم الدوسري، محمد العويس، نيمار، صالح الشهري، علي آل بليهي، حسن التمبكتي، وسلمان الفرج".