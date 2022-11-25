تعرف على إحصائيات البحث المتعلقة بالمونديال داخل المملكة.. الأسبوع الماضي

أما اللاعبون الذين كان يتم البحث عنهم عبر "جوجل" أكثر من غيرهم، فهم لاعبو كرة القدم في كأس العالم الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الماضي: "ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، ياسر الشهراني، سالم الدوسري، محمد العويس، نيمار، صالح الشهري، علي آل بليهي، حسن التمبكتي، وسلمان الفرج".