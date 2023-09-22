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وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الفرنسية سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

ناقشا فرص التعاون الاقتصادي في ضوء رؤية السعودية 2030
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78 في مدينة نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

كما بحث الجانبان، فرص التعاون الاقتصادي في ضوء رؤية السعودية 2030، وأهمية دعم المصالح المشتركة بما يحقق التنمية المستدامة والازدهار والرفاه للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان
وزيرة الخارجية الفرنسية
كاثرين كولونا

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