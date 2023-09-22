وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الفرنسية سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78 في مدينة نيويورك.