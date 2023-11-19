"الحياة الفطرية" تستهل موسم الإطلاقات بـ 85 كائناً فطرياً في محمية الأمير محمد بن سلمان

واستقبلت المحمية، صباح اليوم، عددًا من الكائنات التي تم إكثارها ضمن برامج الإكثار، وهي: 20 من المها العربي، و40 ظبي ريم، و6 ظباء ادمي، و6 وعول جبلية، إضافة إلى عدد من الطيور المعاد تأهيلها في وحدة الإيواء وتضم: 4 عقبان سهول، و 4 نسور سمراء، ونسر أذون، و4 من طيور البوم الفرعوني الصحراوي.