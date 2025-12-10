أمير الشرقية يستقبل محافظ هيئة المواصفات ويسلّم اعتماد "حياك" لجمعية بناء

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على ما يحظى به القطاع غير الربحي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي جعلت رفع جودة الأداء وتطوير الخدمات أولوية ضمن مسيرة التنمية الشاملة، مثمّنًا سموه جهود الجمعية ومنسوبيها وحصولهم على هذا الاعتماد الذي يعكس جودة الخدمات التي تقدمها الجمعية والتزامها بمعايير الجودة، والدور الذي تؤديه في خدمة الأيتام وتمكينهم، مشيداً بما حققته من إنجازات تسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الأثر المجتمعي المستدام.