أمير الشرقية يستقبل محافظ هيئة المواصفات ويسلّم اعتماد "حياك" لجمعية بناء
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصيبي، والذي سلّم أمام سموه شهادة اعتماد “حياك” للمواصفات والمقاييس الممنوحة للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية “بناء”.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على ما يحظى به القطاع غير الربحي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي جعلت رفع جودة الأداء وتطوير الخدمات أولوية ضمن مسيرة التنمية الشاملة، مثمّنًا سموه جهود الجمعية ومنسوبيها وحصولهم على هذا الاعتماد الذي يعكس جودة الخدمات التي تقدمها الجمعية والتزامها بمعايير الجودة، والدور الذي تؤديه في خدمة الأيتام وتمكينهم، مشيداً بما حققته من إنجازات تسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الأثر المجتمعي المستدام.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالله بن راشد الخالدي أن اعتماد “حياك” يأتي تأكيدًا على التزام الجمعية بتقديم خدمات عالية الجودة وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة، مبينًا أن هذا الاعتماد يعزز ثقة الشركاء والمستفيدين، ويدعم جهود التطوير المستمر والارتقاء بالأداء نحو بيئة عمل أكثر كفاءة وموثوقية، مؤكدًا استمرار الجمعية في نهجها التطويري بتوجيهات مجلس إدارتها، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.
ورفع الخالدي الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم واهتمامه المستمر ببرامج الجمعية ومبادراتها، مؤكداً أن دعم سموه يمثل حافزًا مهمًا لمواصلة الارتقاء بالخدمات وتحقيق أثر أكبر في خدمة الأيتام وأسرهم.