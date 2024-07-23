الثاني والأخير هذا العام.. "المسند": الشمس تتعامد على بيشة ظهرًا وينعدم الظل

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية: إنه عند الساعة الثانية عشرة وسبع عشرة دقيقة ظُهر اليوم، تتعامد الشمس على بيشة، وينعدم الظل؛ مشيرًا إلى أن هذا التعامد هو الثاني والأخير في هذا العام 2024.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس": "من ثم تواصل الشمس زحفها الظاهري ناحية الجنوب حتى تتعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر عندها يبدأ فصل الخريف".
وأضاف: "ثم تُواصل زحفها ناحية الجنوب لتصل إلى أقصى نقطة لها حيث تتعامد على مدار الجدي في 21 ديسمبر، عندها يبدأ فصل الشتاء، ثم تعاود الحركة شمالًا، وهكذا دواليك، هذا والله أعلم".