الثاني والأخير هذا العام.. "المسند": الشمس تتعامد على بيشة ظهرًا وينعدم الظل

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية: إنه عند الساعة الثانية عشرة وسبع عشرة دقيقة ظُهر اليوم، تتعامد الشمس على بيشة، وينعدم الظل؛ مشيرًا إلى أن هذا التعامد هو الثاني والأخير في هذا العام 2024.