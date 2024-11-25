المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تأثيرات الجوانب النفسية والأخلاقية والدينية والثقافية على المرضى

ناقش المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة على مائدة مستديرة أقيمت أمس، الاعتبارات والجوانب النفسية والأخلاقية والدينية والثقافية لفصل التوائم، وتأثير الجوانب النفسية على المرضى وأولياء الأمور؛ فضلًا عن الرعاية التلطيفية، وكيفية التعامل مع هذه الجوانب؛ بما يتناسب مع احتياجات المرضى ويسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة لهم.
شارك في الدائرة المستديرة كل من عضو لجنة الأخلاقيات في مستشفى جريت أورموند ستريت الدكتور سيمون بلاكبيرن، واستشاري العناية المركزة للأطفال الدكتورة هالة العالم، واستشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين الدكتور عمر المديفر، واستشارية الرعاية التلطيفية الدكتورة وسام الثقفي، والمستشار في الأخلاقيات الحيوية الدكتور عبدالله عدلان، والبروفيسور عمر كاسولي رئيس وعضو لجنة الأخلاقيات الطبية بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي.