المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تأثيرات الجوانب النفسية والأخلاقية والدينية والثقافية على المرضى

ناقش المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة على مائدة مستديرة أقيمت أمس، الاعتبارات والجوانب النفسية والأخلاقية والدينية والثقافية لفصل التوائم، وتأثير الجوانب النفسية على المرضى وأولياء الأمور؛ فضلًا عن الرعاية التلطيفية، وكيفية التعامل مع هذه الجوانب؛ بما يتناسب مع احتياجات المرضى ويسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة لهم.