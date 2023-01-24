100 عام "تعليم" بالمملكة.. "الأسمري" يروي عن إنشاء "المؤسّس" لـ"المعارف"

قال الباحث والمهتم بالتاريخ والآثار عمر ناصر الأسمري، إن "اليوم العالمي للتعليم"، الذي يصادف اليوم، يُعيد الذاكرة إلى ما قبل مئة عام حين أسّس المؤسّس الملك عبدالعزيز، طيّب الله ثراه، أول مؤسسة حكومية تهتم بالتعليم تحت مسمّى مديرية المعارف العامة بمكة المكرّمة، وذلك عام ١٣٤٤هــ الموافق ١٩٢٦م؛ لتكون نواة التعليم الأولى والرسمي في المملكة العربية السعودية.