أمانة الرياض تعلن بدء التقديم على طلبات التأهيل لشبكات السيول

وأكدت أمانة منطقة الرياض أنها تعمل على تعزيز جودة الحياة عبر العمل على تطوير البنية التحتية في المدينة، وتأهيل المخططات بالخدمات، واكتمالها وفق أعلى المعايير العالمية، واستخدام التصاميم الفريدة في التنفيذ، والدراسات؛ بما يرفع كفاءة الأعمال، والإنفاق، ويعزز جودة الحياة في أحياء المدينة.