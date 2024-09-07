أمانة الرياض تعلن بدء التقديم على طلبات التأهيل لشبكات السيول

دعت أمانة منطقة الرياض الشركات الاستشارية في مجال الدراسات والتصاميم لشبكات السيول، إلى تقديم طلبات التأهيل لمخططات التطوير العقاري؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودة الحياة في المدينة، وكفاءة شبكات تصريف السيول.
وأكدت أمانة منطقة الرياض أنها تعمل على تعزيز جودة الحياة عبر العمل على تطوير البنية التحتية في المدينة، وتأهيل المخططات بالخدمات، واكتمالها وفق أعلى المعايير العالمية، واستخدام التصاميم الفريدة في التنفيذ، والدراسات؛ بما يرفع كفاءة الأعمال، والإنفاق، ويعزز جودة الحياة في أحياء المدينة.
وتمتد مدة التقديم من تاريخ 8 سبتمبر وحتى 4 اكتوبر 2024م، ويأتي ذلك تفعيلاً لاستراتيجية أمانة منطقة الرياض في تقديم خدمات نوعية لسكان المدينة، ورفع جودة الحياة، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، والتطور؛ لرياض مزدهرة مستدامة نابضة.