"ثمينة وغالية".. أكبر جامعات جنوب تايلند تهدي مستجدّيها نسخة من مصحف المدينة

أهدت جامعة فطاني، أكبر جامعة جنوب مملكة تايلند، خلال استقبالها الطلبة الجدد المسجلين لديها لهذا العام، نسخة من ترجمة كلمات القرآن الكريم باللغة التايلندية من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ حيث جرت العادة أن تهدي كل عام الطلبة الجدد هذه الهدية الثمينة والغالية، بالتنسيق مع مكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في بانكوك التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وبهذه المناسبة، قال رئيس جامعة فطاني الدكتور إسماعيل لطفي جافاكيا في تصريح له: "إن هذه الهدية التي تم تسليمها للطلاب هي في الأساس إحدى الهدايا والعطايا الكثيرة المتواصلة التي تصلنا من مملكة الخير المملكة العربية السعودية عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ حيث تعكس مدى اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهم الله، بشؤون المسلمين وتفقد حالاتهم؛ حيث هم السند والحصن الآمن لكل المسلمين بالعالم".
وفي ختام تصريحه، سأل "لطفي" الله سبحانه وتعالى أن يجزي حكام المملكة خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمات واهتمام ورعاية للمسلمين في جميع دول العالم وفي تايلند على وجه الخصوص، كما أشاد بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في التنسيق والتعاون لتوفير المصاحف والمطبوعات الإسلامية التي تسهم في نشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للكراهية.