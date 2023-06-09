"ثمينة وغالية".. أكبر جامعات جنوب تايلند تهدي مستجدّيها نسخة من مصحف المدينة

أهدت جامعة فطاني، أكبر جامعة جنوب مملكة تايلند، خلال استقبالها الطلبة الجدد المسجلين لديها لهذا العام، نسخة من ترجمة كلمات القرآن الكريم باللغة التايلندية من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ حيث جرت العادة أن تهدي كل عام الطلبة الجدد هذه الهدية الثمينة والغالية، بالتنسيق مع مكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في بانكوك التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.