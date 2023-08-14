مع ارتفاع درجات الحرارة.. "الرشيد" يقترح طريقتين لتبريد المدن في المملكة

وفي مقاله "تبريد المدن" بصحيفة "الجزيرة"، يقول الرشيد: "اعتبر علماء المناخ شهر يوليو للعام الحالي، الأعلى حرارة على الإطلاق منذ بدء قياس درجات الحرارة في القرن الثامن عشر، مع تحذيراتهم من أن كوكب الأرض وغلافه الجوي يزداد حرارة وتقلبات مناخية يشهدها العالم في السنوات الأخيرة. وهنا يحضر أكثر من تساؤل، عما أن كان لدى جهاتنا المعنية في المملكة خطة بعيدة المدى للتكيف قدر الإمكان مع هذه الحالة الكونية، إلى جانب مبادرة "السعودية الخضراء" التي أطلقها سمو ولي العهد، والتي تُعتبر من أولى أساسيات الإصحاح البيئي بكل ما تشمله هذه الكلمة، من خفض درجات حرارة الطقس، وخفض نِسَب التلوث، ورفع جودة الحياة، وغير ذلك من ضرورات الصحة العامة وصحة البيئة".