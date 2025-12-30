إعلان التوجهات الإستراتيجية لتوحيد تطبيقات الملاحة في "KSA Map"

أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بالشراكة مع الشركة الوطنية لخدمات الإسكان، التوجهات الإستراتيجية لتوحيد تطبيقات الملاحة المحلية في كيان وطني موحد تحت اسم "KSA Map".
ويشمل التوجه دمج خدمات تطبيق الخرائط السعودية الملاحية (KSA Map) التابع للهيئة، وتطبيق "بلدي بلس" التابع للشركة، ضمن منصة موحدة، بهدف توحيد الجهود الحكومية، وإيقاف الازدواجية بين التطبيقات المحلية.
ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وشركاتها وبرامجها في تطوير تطبيقات خرائط الملاحة، بما يحقق كفاءة الإنفاق، ويعزز السيادة الوطنية في البيانات والتقنيات الجيومكانية، ويوفر بديلًا وطنيًا بجودة تضاهي أفضل الممارسات العالمية، ومنافسًا للمنتجات الأجنبية في السوق المحلي.