إعلان التوجهات الإستراتيجية لتوحيد تطبيقات الملاحة في "KSA Map"

ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وشركاتها وبرامجها في تطوير تطبيقات خرائط الملاحة، بما يحقق كفاءة الإنفاق، ويعزز السيادة الوطنية في البيانات والتقنيات الجيومكانية، ويوفر بديلًا وطنيًا بجودة تضاهي أفضل الممارسات العالمية، ومنافسًا للمنتجات الأجنبية في السوق المحلي.