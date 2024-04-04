16 عامًا من العطاء.. مشروع الأمير محمد بن فهد للإسكان الميسر يدعم الأسر المحتاجة

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة البرامج في مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، صالح بن محمد الشمراني، أن المؤسسة "قامت بتسليم عدد عشرين وحدة سكنية من مشروع الأمير محمد بن فهد للإسكان الميسر، للأسر المحتاجة، بعد دراسة حالتها في إطار معايير دقيقة، تضمن إيصال هذه الوحدات لمستحقيها الفعليين، انطلاقًا من استراتيجية المؤسسة؛ حيث وضعت خططًا تنفيذية لعدد من البرامج والمشاريع التنموية والإنسانية لخدمة شرائح مختلفة من المجتمع؛ لافتًا إلى أن أعمال المؤسسة تنطلق من الاحتياجات التي تعبّر عنها هذه الشرائح".