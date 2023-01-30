رئيس طائفة الإعاشة بمكة: 300 متعهد يبدأون تحديث بياناتهم استعدادًا للحج

أفاد رئيس طائفة الإعاشة بمكة المكرمة أحمد بن رابح الشريف، أن أكثر من 300 متعهد إعاشة بمكة المكرمة يبدأون في تحديث بياناتهم استعدادًا لموسم الحج.
وأضاف "الشريف" لـ"سبق": تعمل طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة على ضبط وتقنين خدمة إعاشة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار المسجد الحرام والارتقاء بها وآلية تقديمها، وإيجاد صناعة ذات معايير عالمية للوصول إلى أرقى خدمة ممكنة تليق بضيوف الرحمن.
وأشار إلى أن الطائفة تسعى إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن والالتزام بالمعايير القياسية لصناعة الأغذية في بيئة صحية وآمنة وتوفير الدعم والمساندة لمتعهدي الإعاشة للمحافظة على مستوى الجودة.
من جانبها، دعت أمانة العاصمة المقدسة متعهدي مطابخ الإعاشة بسرعة تحديث بياناتهم على منصة مركز معلومات الإعاشة عبر الرابط التالي: cic-eportal.com.