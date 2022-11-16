أكاديميون ومختصون يبحثون استخدام الذكاء الاصطناعي للحماية من الأنظمة غير المأهولة

تناول الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني، اليوم، محورَي "استخدام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني للحماية من الأنظمة غير المأهولة"، و"التكامل بين القطاعات العسكرية والمدنية للحماية ضد الأنظمة البحرية غير المأهولة"، بحضور عدد من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية، ومختصين وأكاديميين من داخل وخارج المملكة.