مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تكشف عن طوابع بريدية عمرها 100 عام

كشفت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، اليوم الثلاثاء، عن اقتنائها مجموعة نادرة من الطوابع البريدية التي توثق للتاريخ السعودي المعاصر في مناسبات وأحداث وطنية عدة، خلال مرحلة تأسيس المملكة العربية السعودية وما قبلها وبعدها.
وتملك المكتبة ضمن مقتنياتها من الطوابع مجموعة تتألّف من 13 ألف طابع بريدي، منها مجموعات في بعض الكتب، بالإضافة إلى الطوابع النادرة، ومنها طوابع صدرت في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراه.
وإذا كان تاريخ الدول الحديثة يبدأ بإصدار الطوابع البريدية، كما يقال، فإن أقدم طابع بريدي صدر في عهد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، طابع يعود إلى شهر مارس 1925م.
وصدر طابع بريدي يحمل عبارة: "بريد السلطنة النجدية"، ثم طابع "تذكار الحج الأول في عهد السلطنة النجدية"، ثم طابع تذكار دخول جدة "ديسمبر 1925م"، وطابع بريد الحجاز ونجد.
وفي العام 1349هـ صدر طابع بريدي تاريخي مهم جدًّا، يوثّق ذكرى جلوس الملك "عبدالعزيز" على العرش، ورسم فيه: "طغراء الملك عبدالعزيز"، ويحمل بداية ظهور الشعار الملكي للمملكة العربية السعودية "السيفين المتقاطعين مع شجرة النخيل".
وكان ذلك عام "1931-1932" قبل تأسيس المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر 1932م، لكن أول طابع بريدي صدر بالمملكة، ويحمل اسم المملكة العربية السعودية، فكان في 1934م، وقد صدرت منه عدة طبعات بألوان متعددة ما بين الأخضر والأزرق والأصفر والبنفسجي، ويحمل أيضًا "طغراء الملك عبدالعزيز".
وفي العام 1945م/ 1365هـ صدرت مجموعة طوابع تذكارية مصورة بمناسبة اجتماع الملك "عبدالعزيز" مع الملك "فاروق" ملك مصر في رضوى على البحر الأحمر. وصدرت عام 1946م مجموعة طوابع تذكارية بمناسبة عودة الملك "عبدالعزيز" من زيارته إلى مصر تحمل خريطة المملكة مع العلم السعودي.
وشكل الحدث التاريخي لدخول الرياض عام 1319هـ، ركيزة جمالية تاريخية لعدة طوابع صدرت بمناسبة مرور خمسين عامًا على دخول الرياض؛ حيث صدرت العام 1369هـ مجموعة تمثل جدران المدينة المنيعة وطبعت في مكة المكرمة.
وطبقًا لكتاب: "طوابع المملكة العربية السعودية" من إعداد الدكتور إلياس أكرم قعوار، وتصنيف ديفيد جراهام؛ فقد صدرت في فبراير عام 1926م/ 1345هـ مجموعة من ستة طوابع عادية طبعت في مصر للاستعمال البريدي للدولة الجديدة الناشئة بقيادة الملك "عبدالعزيز".
وقد أعيد طبع هذه المجموعة، بالإضافة إلى ثلاثة طوابع رسوم بريدية مستحقة بمناسبة ذكرى انعقاد المؤتمر الإسلامي في القاهرة، يونيو 1926م/ 1345هـ.
وبين عامَيْ 1926-1927م صدرت مجموعة طوابع عادية ورسوم بريدية تمثل "الطغراء" أو الشعار الملكي للملك "عبدالعزيز".
كما صدرت في عهد الملك "عبدالعزيز" مجموعات طوابع تمثّل ذكرى افتتاح سكة الحديد، وزيارات رؤساء وملوك من البلاد العربية والإسلامية للمملكة، وطوابع عن البريد الجوي، وأخرى ضريبة بريدية ما بين 1934- 1950م.
وقد تعدّدت أنواع الطوابع البريدية لتشمل: الطوابع العادية التي تستخدم في مراسلات البريد العادي والبري والبحري والجوي، والطوابع الجوية التي تستخدم على البريد الجوي فقط، والتذكارية التي تصدر لإحياء ذكرى شخصيات معروفة، أو في مناسبات مهمة وطنية وعالمية.
كما تشمل البطاقات التذكارية، وهي بطاقات صغيرة ذات طابع واحد، أو مجموعة طوابع تذكارية تصدر للإهداء، وطوابع الرسوم البريدية المستحقة، والطوابع الرسمية التي تستعمل في الإدارات الحكومية، وطوابع الإعانة الخيرية.