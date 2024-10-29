مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تكشف عن طوابع بريدية عمرها 100 عام

وكان ذلك عام "1931-1932" قبل تأسيس المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر 1932م، لكن أول طابع بريدي صدر بالمملكة، ويحمل اسم المملكة العربية السعودية، فكان في 1934م، وقد صدرت منه عدة طبعات بألوان متعددة ما بين الأخضر والأزرق والأصفر والبنفسجي، ويحمل أيضًا "طغراء الملك عبدالعزيز".