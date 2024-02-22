"المديفر": يوم التأسيس يقدم نموذجًا للترابط بين قادة هذه الدولة وشعبها

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن دعم القيادة الرشيدة لقطاع التعدين والصناعات التعدينية في المملكة، عزز من دورها المحوري في الاقتصاد الوطني كركيزة ثالثة للصناعات الوطنية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين يشهد حراكًا كبيرًا على مختلف المستويات، مؤكدًا عزم الوزارة على المضي قدمًا باستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها المملكة، وإيجاد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.