"المديفر": يوم التأسيس يقدم نموذجًا للترابط بين قادة هذه الدولة وشعبها

رفع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين وللشعب السعودي الكريم بمناسبة يوم التأسيس.
وقال: هذا اليوم يمثل حدثًا وطنيًا غاليًا يذكرنا بحجم التضحيات التاريخية الكبيرة التي صاحبت التأسيس منذ ثلاثة قرون، كما أنه يقدم نموذجًا للترابط العظيم الذي يجمع بين قادة هذه الدولة المباركة وشعبها الكريم، منذ تأسيسها وحتى العهد الزاهر الذي نعيشه اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وأشار إلى أن المملكة شهدت خلال العهد الحالي نقلة نوعية ونهضة شاملة في مختلف المجالات، وتعزّزت مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وهو ما يجعلنا نعمل اليوم بكل جهد لتحقيق تطلعات القيادة ومواصلة مسيرة البناء والتطور.
وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن دعم القيادة الرشيدة لقطاع التعدين والصناعات التعدينية في المملكة، عزز من دورها المحوري في الاقتصاد الوطني كركيزة ثالثة للصناعات الوطنية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين يشهد حراكًا كبيرًا على مختلف المستويات، مؤكدًا عزم الوزارة على المضي قدمًا باستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها المملكة، وإيجاد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.