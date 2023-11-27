"الأرصاد": الجمعة القادم أول أيام فصل الشتاء .. ويناير الأكثر برودة وأمطارًا

وفي التفاصيل، أشار المركز إلى وجود احتمالية لهطول أمطار أعلى من المعدل، بنسبة احتمال 50 % على أجزاء من الشرقية والقصيم والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية، مع ارتفاع في معدل درجات الحرارة السطحية الفصلية بمقدار درجة ونصف الدرجة بنسبة احتمال تصل إلى 80 % حيث يكون التغير أعلى من المعدل الطبيعي على جميع مناطق المملكة.