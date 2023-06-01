الوطنية للإسكان وشركة لجام توقعان اتفاقية لتشغيل المركز التجاري بمشروع مرسية في ضاحية خزام

وقعت الوطنية للإسكان "NHC" اتفاقية مع شركة لجام للرياضة المالكة والمشغلة لنوادي “وقت اللياقة"، وذلك لتأجير وتشغيل المركز التجاري بمشروع مرسية (زون 3) في ضاحية خزام بمدينة الرياض.
ومثل الوطنية للإسكان خلال التوقيع سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن صالح البطي، ومن جانب شركة لجام للرياضة سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ عدنان بن عبد الله الخلف.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الوطنية للإسكان على توفير خدمات متكاملة في مشاريعها المختلفة لضمان تعزيز جودة الحياة والمضي قدًما نحو التطويرالشامل في جميع مشاريعها السكنية من أجل توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، لتتوافق مع توجهات الرؤية الطموحة.
ويمتد مشروع مرسية (زون 3) على مساحة أرض تبلغ 4 آلاف متر مربع، والذي سيضم مرافق متنوعة منها: نادي رياضي رجالي ونادي رياضي نسائي، وهايبر ماركت ومراكز وخدمات تجارية وصحية، تغطي الاحتياجات اليومية داخل المجتمع السكني.
الجدير بالذكر أن مشروع “مرسية”، الواقع في ضاحية خزام شمال مدينة الرياض، يعد واحدًا من سلسلة مشاريع سكنية نوعية تطورها الوطنية للإسكان بهدف زيادة المعروض العقاري السكني والتجاري، ويمتد المشروع على مساحة 2,7 مليون متر مربع، حيث يحتوي على أكثر من 5500 وحدة سكنية تم تطويرها بأسلوب حديث ضمن بيئة متكاملة تليق بتطلعات عملائنا.