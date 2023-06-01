الوطنية للإسكان وشركة لجام توقعان اتفاقية لتشغيل المركز التجاري بمشروع مرسية في ضاحية خزام

الجدير بالذكر أن مشروع “مرسية”، الواقع في ضاحية خزام شمال مدينة الرياض، يعد واحدًا من سلسلة مشاريع سكنية نوعية تطورها الوطنية للإسكان بهدف زيادة المعروض العقاري السكني والتجاري، ويمتد المشروع على مساحة 2,7 مليون متر مربع، حيث يحتوي على أكثر من 5500 وحدة سكنية تم تطويرها بأسلوب حديث ضمن بيئة متكاملة تليق بتطلعات عملائنا.