بينها الوعل وقط الرمال.. محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز تحتضن 350 نوعاً من الحيوانات البرية

تحتضن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكثر من 350 نوعاً من الحيوانات البرية المختلفة من الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات، ومن أبرز الأنواع الموجودة داخل نطاقها: المها العربي، وغزال الريم، والوعل، والذئب العربي، والثعلب العربي، والقط البري، وقط الرمال، والأرنب البري، والحبارى، والنسر البني، والبومة، والكروان.