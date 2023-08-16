بينها الوعل وقط الرمال.. محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز تحتضن 350 نوعاً من الحيوانات البرية

تحتضن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكثر من 350 نوعاً من الحيوانات البرية المختلفة من الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات، ومن أبرز الأنواع الموجودة داخل نطاقها: المها العربي، وغزال الريم، والوعل، والذئب العربي، والثعلب العربي، والقط البري، وقط الرمال، والأرنب البري، والحبارى، والنسر البني، والبومة، والكروان.
وتتنوّع تضاريس المحمية وطبيعتها الطبوغرافية، حيث تشمل 14 تشكيلًا جغرافياً من جبال وسهول وهضاب وغيرها، إذ تقع ضمن مساحتها 3 مناطق رئيسة هي: حرة الحرة، والطبيق، والخنفة، كما تقع المحمية داخل حدود 4 مناطق إدارية هي الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل.
يُشار إلى أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، تبذل جهوداً كبيرة لإعادة مقومات الحياة الطبيعية والفطرية داخل نطاقها الجغرافي، بالعمل على الحفاظ على التنوّع الأحيائي، وإعادة توطين الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض إلى موائلها الطبيعية، وتسعى جاهدة لتحقيق الرؤية الواعدة للمملكة 2030 لتحسين جودة الحياة.