نقل 600 ألف.. "الخطوط السعودية" تختتم عملياتها التشغيلية لمرحلة قدوم الحجيج

وبيَّن أن مجموعة الخطوط السعودية بدأت في الاستعدادات لمرحلة مغادرة الحجاج بعد أداء النسك، وذلك فور انتهاء عمليات مرحلة القدوم؛ إذ ستعقد العديد من الاجتماعات بحضور فِرق العمل كافة؛ لمناقشة الخطة التشغيلية المعتمدة في هذا الشأن، إضافة إلى المتابعة الميدانية لمواقع العمل بالمطارات التي ستستقبل ضيوف الرحمن قبيل مغادرتهم، علاوة على رفع مستوى التنسيق مع الجهات كافة المعنية بخدمة الحجاج من أجل ضمان انسيابية الحركة.