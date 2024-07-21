لقطاتٌ من حفل التكريم.. شراكةٌ تجمع "التخصصات الصحية" و"موهبة" لدعم المبدعين

وقّعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، اليوم، اتفاقية شراكة لدعم الموهوبين؛ وذلك على هامش حفلٍ نظّمته الهيئة في مقرها بالرياض، جرى خلاله تكريم 18 موهوبًا وموهوبة تميزوا في عدد من المجالات العلمية.
وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، اعتزاز الهيئة بدعم مجالات الموهبة والإبداع، وشراكتها مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع في تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات العلمية والبحثية، وتنفيذ المشاريع الابتكارية ورفع وعي طلبة "موهبة" بأهمية العلوم المرتبطة بالتخصصات الصحية.
من جانبها، أوضحت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، أن الاتفاقية التي وُقّعت مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تُعزز التعاون بين الجانبين؛ بما يعود نفعه على طلاب وطالبات موهبة؛ مشيرة إلى أن المجال الصحي من المجالات المهمة لطلبة موهبة، وسيكون دور الهيئة فعالًا في رفع الوعي تجاه أهمية العلوم بالتخصصات الصحية.
وجرى خلال الحفل استعراض التقنيات التي تستخدمها هيئة التخصصات الصحية، والتعرف على الجهود المبذولة في مجالات عمل الهيئة.
يُذكر أن اتفاقية الشراكة تشمل التعاون بين "موهبة" والأكاديمية الصحية وأكاديمية القيادة الصحية في الهيئة، على دعم طلبة وموهبة وأعضاء رابطة "موهبة" من خلال الزيارات والتدريب والتطوع، إلى جانب المشاركة في الفعاليات المشتركة بين الجانبين، والمشاركة في البرامج الإثرائية لطلاب المسار الصحي، والتعاون في الأنشطة البحثية والهاكثون الصحي.