لقطاتٌ من حفل التكريم.. شراكةٌ تجمع "التخصصات الصحية" و"موهبة" لدعم المبدعين

من جانبها، أوضحت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، أن الاتفاقية التي وُقّعت مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تُعزز التعاون بين الجانبين؛ بما يعود نفعه على طلاب وطالبات موهبة؛ مشيرة إلى أن المجال الصحي من المجالات المهمة لطلبة موهبة، وسيكون دور الهيئة فعالًا في رفع الوعي تجاه أهمية العلوم بالتخصصات الصحية.