"تطوير مطار الملك سلمان الدولي" توقّع 4 اتفاقيات مع شركات تصميم وهندسة محلية وعالمية

وقال الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي ماركو ميهيا: "نلتزم بتطوير مطار يكون نموذجاً رائداً في عالم الطيران، متوائماً مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحويل الرياض بوابة للعالم ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، بما يعزّز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي يسهم في التنمية الاقتصادية، مرحباً بهذه الشركات الرائدة في القطاع للعمل جنباً إلى جنب مع فريق شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي، إذ تؤدي خبراتهم المشتركة دوراً أساسياً في تطوير مطار الملك سلمان الدولي ليوفّر تجربة سفر مميزة".