مجمعات "العثيم مول" تطلق حملة "كنز العثيم" وتستقبل زوارها في شهر رمضان بالجوائز والفعاليات الترفيهية المشوقة

وتستمر حملة "كنز العثيم" طوال شهر رمضان تصاحبها العديد من الجوائز القيمة التي تتضمن سيارة مرسيدس و50 سبيكة من الذهب يتم السحب عليها بشكل دوري، إضافة إلى الجائزة الكبرى نهاية شهر رمضان ,فضلاَ عن كوبونات يومية لكل الزوار مع التسجيل في الحملة مقدمة من شركات العثيم (للترفيه – الأزياء – الغذائية).