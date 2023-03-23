مجمعات "العثيم مول" تطلق حملة "كنز العثيم" وتستقبل زوارها في شهر رمضان بالجوائز والفعاليات الترفيهية المشوقة

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، عن استقبال زوارها في جميع مجمعاتها (العثيم مول) بالمملكة في الرياض، (الربوة – خريص)، المنطقة الشرقية (الدمام – الإحساء – حفر الباطن – الخفجي)، القصيم (بريدة – عنيزة – الرس)، والعثيم مول (حائل –عرعر)، بالجوائز والهدايا والفعاليات الترفيهية المشوقة والجاذبة بمناسبة شهر رمضان المبارك بإطلاق حملة "كنز العثيم"، وذلك في إطار حرصها واهتمامها بتلبية رغبات الزوار والمتسوقين.
وتستمر حملة "كنز العثيم" طوال شهر رمضان تصاحبها العديد من الجوائز القيمة التي تتضمن سيارة مرسيدس و50 سبيكة من الذهب يتم السحب عليها بشكل دوري، إضافة إلى الجائزة الكبرى نهاية شهر رمضان ,فضلاَ عن كوبونات يومية لكل الزوار مع التسجيل في الحملة مقدمة من شركات العثيم (للترفيه – الأزياء – الغذائية).
يذكر أن مجمعات العثيم مول تحظى بالاهتمام الكبير من قبل الزوار والمتسوقين وخاصة الأسر، باعتبارها الخيار المفضل في التسوق والترفيه وقضاء أوقات ممتعة في رحابها طوال أيام الأسبوع.