رحلة تستمر 14 أسبوعاً.. "حاضنة مسك للمبادرات 3" تنطلق في حفل بالرياض

ويتضمن برنامج التمكين في الحاضنة من رحلة تستمر لمدة 14 أسبوعًا تجمع بين الإرشاد، والتوجيه، والدعم المادي، وبرنامجًا مكثفًا في تطوير المبادرات المشاركة في 12 مجالاً معرفيًا، يشتمل على بناء رسالة المنظمة، ودراسة المستفيدين، وإدارة المشاريع التنموية، وتخطيط وقياس الأثر، وتخطيط الاستدامة المالية؛ وذلك عبر جلسات توجيهية، ومساحات عمل مشتركة، وجلسات افتراضية، ولقاءات دورية تعقد في مقر الحاضنة في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، على أن تُختتم رحلة البرنامج بحفل تقديم العروض، والذي سيقوم من خلاله المشاركون بعرض برامجهم التنموية التي تخدم الشباب.