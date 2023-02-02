أول حافلة نقل عام كهربائية في المملكة.. تسير 300 كيلو في الشحنة الواحدة

وعن المشاريع المستقبلية بهدف تخفيف الزحام، أوضح "الرميح" أن مهمة الهيئة والأمانة البدء بتوفير نقل عام في مدن متوسطة مثل: جازان، صبيا، أبوعريش، والطائف، والقصيم، وسيُعمل بها هذا العام، كما سيُطرح في تبوك، والأحساء، ومدن أخرى مما يوفر خدمة ممتازة لتوصيل المواطن والمقيم من المنزل إلى مقر عمله.