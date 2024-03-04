لتبادل الخبرات.. "هيئة النقل" تعلن عن إطلاق "ملتقى سنوي للنقل العام"

وتأتي هذه الورشة انطلاقًا من دور الهيئة العامة للنقل في المساهمة بنقل المعرفة للمعنيين في نشاط النقل العام، وتحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بزيادة حصة النقل العام من إجمالي الرحلات في المدن، وذلك عن طريق توفير خيارات نقل متعددة للسكان والمقيمين والزوار.